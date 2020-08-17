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وصفوها بـ”زوبعة في فنجان” ..مراقبون يقللون من أهمية تهديدات إيران للإمارات

وصفوها بـ”زوبعة في فنجان” ..مراقبون يقللون من أهمية تهديدات إيران للإمارات

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وصفوها بـ”زوبعة في فنجان” ..مراقبون يقللون من أهمية تهديدات إيران للإمارات

وصفوها بـ”زوبعة في فنجان” ..مراقبون يقللون من أهمية تهديدات إيران للإمارات
http://almnatiq.net/?p=894361
المناطق - الرياض

قلل مراقبون سياسيون وتقارير من شأن التهديدات التي أطلقتها إيران، بعد اتفاق السلام الذي أبرمته الإمارات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبروا تصريحات طهران بمثابة “زوبعة في فنجان”.
وقال المحلل السياسي، “حسين عبد الحسين”، لموقع الحرة، إن يران، “أضعف من أن تمارس أي حرب منظمة أو تقليدية على الإمارات، وحتى إن دخلت في حرب، فالإمارات لها حلفاء كثر، فيما ليس لطهران أحد”.
ويوم السبت حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإمارات، من منح “موطئ قدم لإسرائيل في المنطقة”، فيما هدد الحرس الثوري الإيراني “ساكني القصور الزجاجية” في الإمارات، ووصف الاتفاق بـ”الخنجر في الظهر”.
وهو ما ردت عليه الإمارات، باستدعاء القائم بالأعمال الإيراني في أبوظبي، وسلمته، الأحد، مذكرة احتجاج “شديدة اللهجة”، ردا على “التهديدات بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات”.
ويرى مراقبون أن القضية الفلسطينية التي تتمسك بها طهران، كوسيلة لتعزيز نفوذها في العالمين العربي والإسلامي، لم تعد وراقة رابحة، في ظل انتقاد الأجيال الصاعدة في إيران لمواقف النظام الإيراني، وضرورة إيلاء الاهتمام أولا بالوضع الداخلي المتردي.

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