الدكتور حامد المطيري إلى رتبة لواء في قوات الأمن الخاصة

المناطق-يوسف المطيري

صدر الأمر السامي الكريم بترقية الدكتور حامد بن داخل الهجلة المطيري من منسوبي قوات الأمن الخاصة إلى رتبة لواء.

ويعتبر اللواء الدكتور حامد الهجلة من الكفاءات المتميزة في مجال عملها وسبق له أن تقلد عددا من المناصب القيادية في قوات الامن الخاصة.

وقد عبر اللواء حامد عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لولاة الأمر على الثقة الكريمة مؤكداً أن هذه الثقة ستكون حافزا له لبذل المزيد من العمل خدمة للدين والمليك والوطن.

وصحيفة “المناطق” وهي تبارك للواء حامد المطيري تتمنى له دوام التوفيق والنجاح في حياته العملية سائلة الله أن يجعلها عونا له على خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.