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جامعة القصيم تقر آلية الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام المقبل 1442هـ

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جامعة القصيم تقر آلية الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام المقبل 1442هـ

جامعة القصيم تقر آلية الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام المقبل 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=894366
المناطق- بريدة
قرت جامعة القصيم، أمس الأحد الموافق 26/12/1441هـ، آلية الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي القادم 1442هـ، بالتوافق مع ما أقرته وزارة التعليم بالمملكة، وحرصًا من الجامعة على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وكافة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وبما يضمن تحقيق كافة متطلبات العملية التعليمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية في مواجهة خطر انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا.
 
وتتضمن الآلية المقررة للدراسة تقديم المحاضرات النظرية “عن بعد” باستخدام نظام التعلم الإلكتروني المعتمد وفق الجدول المدخل في النظام الأكاديمي وبأوقات المحاضرات المعلنة، كما تتيح الآلية الجديدة للكلية تقديم بعض المحاضرات النظرية حضوريا، في حال رأت الكلية ضرورة ذلك، حيث تتم هذه الخطوة بعد موافقة عميد الكلية وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات الوقائية المتبعة، على أن تكون الدراسة في الجزء العملي للمقررات حضورياً، وكذلك المقررات العملية والسريرية وتتولى الكلية المعنية ترتيبات ذلك وفق الإجراءات الوقائية المتبعة، كما سيعامل النظام السنوي معاملة النظام الفصلي في جميع المقررات التي ينتهي تقييمها مع نهاية الفصل الأول.
 
من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، أنه سوف تطبق جميع الإجراءات والأنظمة المتعلقة بسير العملية التعليمية الاعتيادية حسب اللوائح والأنظمة المتبعة والقواعد التنفيذية المنظمة لها في جامعة القصيم، مشيرًا إلى أن درجة كل مقرر سوف تحتسب وفق ما سبق اعتماده من مجلس الكلية، كما ستحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر والمعدل الفصلي والتراكمي وفق اللوائح والأنظمة المتبعة في الجامعة. 
 
ولفت “العضيب” إلى أن احتساب الغياب واعتماد الحرمان سوف يتم وفق القواعد التنفيذية المنظمة للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية في الجامعة بنسبة (20%) ويكون الاحتساب وفق آلية الحضور في المنصات الإلكترونية المعتمدة، مؤكدًا على أن جميع الاختبارات الفصلية والنهائية سوف تنعقد حضورياً مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية المتبعة والتباعد الجسدي وفق خطة تعدها الكلية. 
 
وأضاف، أن مناقشات الرسائل العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه سوف تنعقد عن بعد، ونوه إلى ضرورة الالتزام بالحركات الأكاديمية حسب التقويم الأكاديمي المعلن، مؤكدًا على أن هذه الآلية تخضع لما يستجد من ظروف ويعمل بها إلى حين زوال الموجب لها.

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