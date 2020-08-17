تعليم الشرقية يضع هاتفه الإرشادي بين أيدي طلابه وأولياء أمورهم لتجاوز أي معوقات

وقال مدير التعليم الدكتور الشلعان، تواصل وزارة التعليم وقطاعاتها المختلفة استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 1442هـ، من خلال استكمال الخطط والبرامج والمشروعات، وتوفير كافة المستلزمات وتجهيزات التقنية والاتصالات لاستمرار العملية التعليمية عن ( بعــــد ) لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، بفاعلية وجودة في ظل جائحة كورونا،لضمان بداية عام دراسي جاد وحافل بالإنجازات والعطاء وبما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة ” وفقها الله ” والتي تعمل وزارة التعليم على ترجمة أهدافها المرتبطة بالرؤية الطموحة 2030.

كما أشار الدكتور الشلعان، أن التوجه إلى التعليم عن بعد الذي يعتمد على الاستعانة بأدوات التكنولوجيا يعتبر أحد الخيارات التي تضمن ديمومة التعليم والتعلم في ضل استمرار جائحة كورونا، الأمر الذي يحدونا في تعليم الشرقية للوقوف على هذا الواقع والعمل على ضمان نجاح هذه التجربة التعليمية والاستفادة من كافة الدروس والبرامج المفعلة عبر المنصات الالكترونية والقنوات والتي تقوم عليها وزارة التعليم، وأضاف نعمل من خلال الإدارات المختصة ومنها ادارتي التوجيه والإرشاد بقطاعية البنين والبنات على تقديم حزمة من البرامج التي تدعم البيئة التعليمية من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة وقنوات التواصل بحيث تضمن استفادة المستهدفين من هذه البرامج والتي منها: