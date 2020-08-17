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أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز “تأكد” في الرياض

أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز “تأكد” في الرياض
http://almnatiq.net/?p=894377
المناطق - الرياض

قدّمت مراكز (تأكد) في الرياض خدماتها لـعدد 414938 مستفيد ، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

تجدر الإشارة أن مراكز تأكدخصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

كما أن مراكز (تأكد) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد – بإذن الله – خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى إنتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

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