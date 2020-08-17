احدث الأخبار

إلغاء متطلب إصدار تصريح لتحميل حاويات وبضائع المسافنة في الموانئ السعودية
أبرز المواد
 مذكرات رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران: حذرنا صدام من التهور.. ولم نعلم بنيته اجتياح الكويت
أبرز المواد
 إطلاق برنامج لتعزيز الصحة النفسية في بيئة عمل 30 جهة حكومية
أبرز المواد
 التخصصات الصحية: 300 ألف عملية تصنيف وتسجيل خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 الإمارات تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة
أبرز المواد
 اغلاق مستودعين ومصادة (2) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقصيم
منطقة القصيم
 أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز “تأكد” في الرياض
أبرز المواد
 قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يضع هاتفه الإرشادي بين أيدي طلابه وأولياء أمورهم لتجاوز أي معوقات
المنطقة الشرقية
 أمانة الأحساء تستعد لموسم مزاد صرام التمور 2020 بتنظيمات احترازية
أبرز المواد
 جامعة القصيم تقر آلية الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام المقبل 1442هـ
منطقة القصيم
 الدكتور حامد المطيري إلى رتبة لواء في قوات الأمن الخاصة
مجتمع المناطق
إلغاء متطلب إصدار تصريح لتحميل حاويات وبضائع المسافنة في الموانئ السعودية

إلغاء متطلب إصدار تصريح لتحميل حاويات وبضائع المسافنة في الموانئ السعودية

أبرز المواد
مذكرات رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران: حذرنا صدام من التهور.. ولم نعلم بنيته اجتياح الكويت

مذكرات رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران: حذرنا صدام من التهور.. ولم نعلم بنيته اجتياح الكويت

أبرز المواد
إطلاق برنامج لتعزيز الصحة النفسية في بيئة عمل 30 جهة حكومية

إطلاق برنامج لتعزيز الصحة النفسية في بيئة عمل 30 جهة حكومية

أبرز المواد
التخصصات الصحية: 300 ألف عملية تصنيف وتسجيل خلال جائحة كورونا

التخصصات الصحية: 300 ألف عملية تصنيف وتسجيل خلال جائحة كورونا

أبرز المواد

الإمارات تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة

الإمارات تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة
http://almnatiq.net/?p=894382
المناطق - واس

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الجنوبية تمكنت قوات التحالف من اعتراضه وتدميره.

وجدّدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزّأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار إلى أن استمرار هذه الهجمات، يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

روابط ذات صلة

إلغاء متطلب إصدار تصريح لتحميل حاويات وبضائع المسافنة في الموانئ السعودية

إلغاء متطلب إصدار تصريح لتحميل حاويات وبضائع المسافنة في الموانئ السعودية
مذكرات رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران: حذرنا صدام من التهور.. ولم نعلم بنيته اجتياح الكويت

مذكرات رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران: حذرنا صدام من التهور.. ولم نعلم بنيته اجتياح الكويت
إطلاق برنامج لتعزيز الصحة النفسية في بيئة عمل 30 جهة حكومية

إطلاق برنامج لتعزيز الصحة النفسية في بيئة عمل 30 جهة حكومية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*