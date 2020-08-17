احدث الأخبار

التخصصات الصحية: 300 ألف عملية تصنيف وتسجيل خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 الإمارات تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة
أبرز المواد
 اغلاق مستودعين ومصادة (2) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقصيم
منطقة القصيم
 أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز “تأكد” في الرياض
أبرز المواد
 قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يضع هاتفه الإرشادي بين أيدي طلابه وأولياء أمورهم لتجاوز أي معوقات
المنطقة الشرقية
 أمانة الأحساء تستعد لموسم مزاد صرام التمور 2020 بتنظيمات احترازية
أبرز المواد
 جامعة القصيم تقر آلية الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام المقبل 1442هـ
منطقة القصيم
 الدكتور حامد المطيري إلى رتبة لواء في قوات الأمن الخاصة
مجتمع المناطق
 وصفوها بـ”زوبعة في فنجان” ..مراقبون يقللون من أهمية تهديدات إيران للإمارات
أبرز المواد
 بلدية الأسياح تطلق خدمة طلب الحاويات إلكترونياً
منطقة القصيم
 “الزكاة والدخل” تمدد مبادرة الإعفاء من الغرامات حتى 30 سبتمبر
أبرز المواد
التخصصات الصحية: 300 ألف عملية تصنيف وتسجيل خلال جائحة كورونا

التخصصات الصحية: 300 ألف عملية تصنيف وتسجيل خلال جائحة كورونا

أبرز المواد
الإمارات تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة

الإمارات تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة

أبرز المواد
اغلاق مستودعين ومصادة (2) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقصيم

اغلاق مستودعين ومصادة (2) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقصيم

منطقة القصيم
أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز “تأكد” في الرياض

أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز “تأكد” في الرياض

أبرز المواد

التخصصات الصحية: 300 ألف عملية تصنيف وتسجيل خلال جائحة كورونا

التخصصات الصحية: 300 ألف عملية تصنيف وتسجيل خلال جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=894384
المناطق - الرياض

ضاعفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية جهودها خلال فترة جائحة كورونا لتنجز أكثر من 300 ألف معاملة تصنيف وتسجيل للممارسين الصحيين.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن الهيئة سعت إلى عدم تأثر أعمالها بفترة تعليق الحضور إلى مقار العمل، ونفذت خططها الخاصة بهذه الفترة بكل كفاءة بالاعتماد على المنظومة الإلكترونية، حيث تم خلال الفترة الماضية إنجاز 44 ألفاً و749 عملية تسجيل مهني، وأيضا 167 ألفاً و720 عملية إعادة تسجيل مهني، فيما تم إنجاز 68 ألفاً و438 عملية تصنيف مهني، وكذلك إنجاز 28 ألفاً و927 عملية إعادة تصنيف مهني.

وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية للهيئة تستقبل مئات المعاملات يومياً وتتم إنجازها بشكل مباشر بما يسهل على الممارسين الصحيين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هيئة التخصصات الصحية بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال إطلاق مبادرات “امتنان” الموجهة إلى جميع الممارسين الصحيين ومبادرة “هيئتكم معكم” الموجهة إلى متدربي شهادة الاختصاص السعودية والزمالات والدبلومات، كما شاركت المجتمع بمبادرة “وطن العطاء” وهي رسالة إعلامية لإبراز جهود الممارسين الصحيين السعوديين خارج المملكة في التصدي لجائحة كورونا.

روابط ذات صلة

الإمارات تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة

الإمارات تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة
أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز “تأكد” في الرياض

أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز “تأكد” في الرياض
قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران

قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*