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“الشقيق اللطيف” للرئيس الأمريكي.. من هو روبرت ترامب؟

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ظل شقيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الظل، حتى يوم وفاته السبت، عندما نعاه الرئيس ترامب بكلمات مؤثرة، ليبدأ المهتمون رحلة البحث عن قصة حياته.

وكتب ترامب في بيان: ” بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع، روبرت، توفي الليلة. لم يكن أخي فقط، لقد كان أعز أصدقائي. سنفتقده كثيرا ، لكننا سنلتقي مرة أخرى. ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد. روبرت ، أحبك. أرقد في سلام”.

فمن هو روبرت ترامب، شقيق دونالد ترامب الأصغر، والذي توفي جراء نزيف بالدماغ، عن عمر يناهز 71 عاما.

البداية

ولد روبرت ترامب عام 1948، الأخ الأصغر في عائلة ترامب، بمدينة نيويورك، بعد عامين من ولادة شقيقه الأكبر دونالد، كما أن لديه شقيق آخر هو فريد جوينيور، وشقيقتين، ماري آن وإليزابيث.

درس روبرت في جامعة بنسلفانيا بمجال الاقتصاد، وبعد التخرج انخرط في أعمال العائلة، وساعد والده بإدارة مؤسسة ترامب للعقارات خارج منهاتن.

شخصيات متناقضة

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، كان لدونالد وروبرت شخصيتين متناقضتين، حيث وصف الرئيس الأميركي شقيقه في إحدى المرات: “روبرت أهدأ مني بكثير وأقل كلاما، وأسهل في التعامل مع الآخرين مني”.

وقالت مؤرخة عائلة ترامب، غويندا بلير: “كان روبرت يعرف “بترامب اللطيف”، فهو الشخص الذي كان الأشخاص يحاولون النقاش معه وإقناعه في حال وجود مشكلة داخل المؤسسة”.

وسبق لترامب أن قال: “روبرت كان محبوبا من الجميع تقريبا، وهو أمر جيد بالنسبة لي لأنني أحتاج أن أكون الشخص السيء أحيانا”.

ولكن وفقا للمدير التنفيذي السابق بكازينو ترامب، جون أودونيل، فإن جدالا حادا وقع بين روبرت ودونالد بعد الافتتاح الفاشل لكازينو في عام 1989 “غير علاقتهما إلى الأبد”، حسب ما أشار موقع “فوكس”.

وتوقف بعدها روبرت بالتواصل مع دونالد بعد الحادث، وبحسب ما ورد استغرقت “الجروح” التي تسبب بها النزاع سنوات للشفاء.

شقيق الرئيس

وعلى الرغم من النزاع السابق، وعند ترشح دونالد ترامب للرئاسة في 2016، وقف روبرت مع شقيقه بالكامل.

وأبدى روبرت تأييدا شديدا لحملة ترامب، وقال لصحيفة نيويورك بوست: “أنا أؤيد دونالد ألف بالمئة.. أعتقد أنه يقوم بعمل رائع. أعتقد أن لديه رسالة رائعة “.

وأضاف: “إذا احتاجني بأي شكل من الأشكال ، فسأكون هناك”.

وتم تصوير الأخوين وهما يتعانقان بعد فوز ترامب في ليلة الانتخابات عام 2016. ولكن بعد ذلك ، نادرا ما ظهر روبرت في الأماكن العامة.

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