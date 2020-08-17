المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو

المناطق - الرياض

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.