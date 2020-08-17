شاهد.. “سِتار” تجربة اجتماعية تضع المتسوقين في مواجهة التستر التجاري‬

المناطق - الرياض

‫لم تغفل وزارة التجارة الجانب التوعوي الذي يمثل محوراً أساسيا بجانب الجهود الرقابية والتعاون مع المستهلكين، من عملها الرامي لمكافحة التستر التجاري، وحرصت الوزارة على رفع مستوى الوعي المجتمعي بأضرار التستر التجاري على الاقتصاد الوطني من خلال العديد من الرسائل التوعوية المقروءة والمرئية التي تم بثها عبر حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال منصات إعلامية متنوعة.‬

‫ولمعرفة مدى المعرفة المجتمعية بماهية التستر التجاري، نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي فيديو “تجربة اجتماعية” يستطلع آراء عدد من المواطنين والمواطنات متضمناً السؤال عن إمكانية استخدام الاسم تجارياً بمقابل مالي قدره خمسة آلاف ريال شهرياً، في خطوة تهدف لإدراك حجم خطورة التستر التجاري وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع والاقتصاد.‬

‫وتباينت ردود أفعال الشريحة المشاركة في التجربة ما بين واعي ومدرك لخطورة تلك الخطوة وما يترتب عليها، وقلة لا تدرك الآثار الناتجة عن الموافقة على ذلك وهو ما يقود إلى مطالبات وقروض واستحقاقات مالية على المنشأة المسجلة باسم المواطن أو المواطنة قد تؤدي به إلى السجن كونه المسؤول الأول عن المنشأة وهروب المتستر عليه خارج المملكة.