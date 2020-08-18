احدث الأخبار

“فيسبوك” : بدء خطوات دمج “ماسنجر” و “انستجرام” في تطبيق واحد
أبرز المواد
 أداء إيجابي لآخر 10 اكتتابات في سوق الأسهم السعودية .. زادت قيمتها 287 مليار ريال
أبرز المواد
 1.1 مليون ريال .. ثمن رقم هاتف “جالب للحظ” !!
أبرز المواد
 خبراء ينصحون بأخذ لقاح “متوفر” حاليا لتخفيف أزمة كورونا
أبرز المواد
 تسريبٌ من شركة “أبل” يكشف “صدمة” آيفون المرتقب
أبرز المواد
 متى صنع البشر أول سرير للنوم؟ كشف أثري يحدد التاريخ
أبرز المواد
 بنك التنمية يطلق منتج “أفق” لتمويل المنشآت الصغيرة القائمة
أبرز المواد
 “الشقيق اللطيف” للرئيس الأمريكي.. من هو روبرت ترامب؟
أبرز المواد
 أكبر هزائم ميسي ورونالدو في التاريخ.. العامل المشترك ألمانيا
أبرز المواد
 غضب بعد استجابة قطر للحوثيين في ترحيل “حياة”
أبرز المواد
 المركزي التركي في مأزق.. إرضاء أردوغان أم وقف نزيف الليرة؟
أبرز المواد
 كورونا يعود في المغرب.. إغلاق أحياء في مدينة مراكش لكبح انتشاره
أبرز المواد
“فيسبوك” : بدء خطوات دمج “ماسنجر” و “انستجرام” في تطبيق واحد

“فيسبوك” : بدء خطوات دمج “ماسنجر” و “انستجرام” في تطبيق واحد

أبرز المواد
أداء إيجابي لآخر 10 اكتتابات في سوق الأسهم السعودية .. زادت قيمتها 287 مليار ريال

أداء إيجابي لآخر 10 اكتتابات في سوق الأسهم السعودية .. زادت قيمتها 287 مليار ريال

أبرز المواد
1.1 مليون ريال .. ثمن رقم هاتف “جالب للحظ” !!

1.1 مليون ريال .. ثمن رقم هاتف “جالب للحظ” !!

أبرز المواد
خبراء ينصحون بأخذ لقاح “متوفر” حاليا لتخفيف أزمة كورونا

خبراء ينصحون بأخذ لقاح “متوفر” حاليا لتخفيف أزمة كورونا

أبرز المواد

أداء إيجابي لآخر 10 اكتتابات في سوق الأسهم السعودية .. زادت قيمتها 287 مليار ريال

أداء إيجابي لآخر 10 اكتتابات في سوق الأسهم السعودية .. زادت قيمتها 287 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=894432
المناطق - الرياض

حققت آخر عشرة اكتتابات في السوق السعودية أداء إيجابيا لأغلبيتها منذ بداية طرحها، حيث زادت القيمة السوقية لتسعة منها، على الرغم من مرور أسواق المال العالمية بظرف استثنائي في الشهور الماضية تسبب فيه جائحة كورونا.
وبحسب “الاقتصادية”، فإن القيمة السوقية لآخر عشرة طروحات (لا تشمل صناديق الريت)، زادت بنحو 4.5 في المائة عن سعر الاكتتاب.
واعتاد المتداولون في السوق السعودية إلى هبوط قيمة الأسهم المدرجة لما دون سعر الطرح، مثل الاكتتابات، التي كانت قبل 2015.
وربما يعود ذلك إلى طريقة التخصيص الجديدة بتوجيه معظم الطرح للصناديق الاستثمارية، التي بلغت الآن نحو 90 في المائة من الطروحات، التي تزيد على القيمة الاسمية عشرة ريالات، ولا سيما مع نظام بناء سجل الأوامر، الذي من خلاله يحدد سعر الطرح.
وزادت القيمة السوقية لآخر عشرة اكتتابات بنحو 287 مليار ريال، إذ إن قيم تلك الشركات عند الطرح قد بلغ نحو 6.44 تريليون ريال بفضل اكتتاب “أرامكو السعودية” الأكبر في التاريخ، الذي تم بنهاية العام الماضي.
فيما يتداول سعر سهم “أرامكو” بزيادة عن سعر الطرح بنحو 4.2 في المائة أو ما يعادل 270 مليار ريال، أي أن “أرامكو السعودية” تستحوذ على أغلبية الزيادة في القيم السوقية للطروحات الجديدة بفضل حجمها الكبير.
وفي حال استثناء اكتتاب “أرامكو السعودية”، فإن بقية الطروحات قد ارتفعت بنحو 43 في المائة، وهي علاوة كبيرة عن سعر الطرح. وتمتد فترة الاكتتابات العشرة منذ منتصف 2018.

روابط ذات صلة

“فيسبوك” : بدء خطوات دمج “ماسنجر” و “انستجرام” في تطبيق واحد

“فيسبوك” : بدء خطوات دمج “ماسنجر” و “انستجرام” في تطبيق واحد
1.1 مليون ريال .. ثمن رقم هاتف “جالب للحظ” !!

1.1 مليون ريال .. ثمن رقم هاتف “جالب للحظ” !!
خبراء ينصحون بأخذ لقاح “متوفر” حاليا لتخفيف أزمة كورونا

خبراء ينصحون بأخذ لقاح “متوفر” حاليا لتخفيف أزمة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*