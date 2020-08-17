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وزير الشؤون الإسلامية يدشن 42 خدمة رقمية و 7 أنظمة إجرائية عبر بوابة الوزارة الرقمية

وزير الشؤون الإسلامية يدشن 42 خدمة رقمية و 7 أنظمة إجرائية عبر بوابة الوزارة الرقمية

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وزير الشؤون الإسلامية يدشن 42 خدمة رقمية و 7 أنظمة إجرائية عبر بوابة الوزارة الرقمية

وزير الشؤون الإسلامية يدشن 42 خدمة رقمية و 7 أنظمة إجرائية عبر بوابة الوزارة الرقمية
http://almnatiq.net/?p=894441
المناطق - الرياض

دشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه اليوم، 42 خدمة رقمية، و 7 أنظمة إجرائية عبر بوابة الوزارة الرقمية لجميع المستفيدين، ضمن مشاريع التحول الرقمي للوزارة.
وأكد آل الشيخ، أن المشروع يأتي استكمالاً للمشاريع التي أطلقتها الوزارة في برنامج التحول الرقمي لتقديم جميع خدماتها إلكترونياً، تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ومواكبة لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – للمملكة 2030، منوهاً بالدعم السخي الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة – رعاها الله – للرقي بالخدمات المقدمة لبيوت الله والمواطنين والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال.
وأشاد بالجهود التي بذلتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة والإدارة العامة للمعارض والمؤتمرات الخارجية في تطوير المشروع والعمل على تنفيذه بما يحقق الخطط والأهداف العامة وفق الأنظمة التقنية الحديثة لتقديم الخدمات عبر بوابة الوزارة الرقمية لجميع المستفيدين من الموظفين والمواطنين والمقيمين .
يذكر أن مراسم التدشين قد بدأت بشرح عن المشروع قدمه رئيس قسم الأنظمة والتطبيقات بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة المهندس عبدالرحمن بن محمد الشهري أوضح فيه أن تدشين المشروع جاء لتطوير البنية التحتية للوزارة من خلال إطلاق الأنظمة والخدمات التقنية عبر بوابة الوزارة الرقمية لجميع المستفيدين، بدءاً من تحسين إنتاجية العمل للموظفين عبر مجموعة من الأنظمة الإدارية الرقمية، إضافة إلى تحقيق التكامل في جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمساجد ومنسوبيها، كما تشتمل على الخدمات المقدمة للدعاة والملحقيات بمختلف سفارات المملكة بالعالم .
وبين الشهري أن المشروع سيساهم في مراقبة مؤشرات الأداء لتحقيق الخطط التنفيذية، والنتائج الإيجابية في جميع أعمال الوزارة مما ينعكس في ترقية تصنيفها في مؤشر النضج للخدمات الحكومية لبرنامج يسّر للتعاملات الحكومية الإلكترونية، كما تم اعتماد أفضل الممارسات في إعادة هندسة الإجراءات وتحقيق مسارات إجرائية لدورات العمل المتقدمة ، التي تضمن تسيير إجراءات العمل بين الإدارات والموظفين بكفاءة وجودة عالية، إضافة إلى العديد من الخدمات الموجهة للمساجد من خلال رفع مستوى الأداء في مراقبتها عبر نظام متطور لمتابعة الملاحظات وتقييم الخدمة فيها، عبر إتاحة النظام للمصلين والمأمومين بإمكانية إرسال ملاحظاتهم أو مرئياتهم بشكل سريع ومرن عبر أجهزتهم الذكية مما يسمح للإدارات المعنية متابعة تحسين مستوى الخدمات لأفضل جودة ممكنة.

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