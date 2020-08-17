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فنتك السعودية: ارتفاع عدد شركات التقنية بواقع 3 أضعاف في عام 2020

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فنتك السعودية: ارتفاع عدد شركات التقنية بواقع 3 أضعاف في عام 2020

فنتك السعودية: ارتفاع عدد شركات التقنية بواقع 3 أضعاف في عام 2020
http://almnatiq.net/?p=894444
المناطق - الرياض

أظهر تقرير فنتك السعودية السنوي 2020 تسارع نمو صناعة التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، حيث ازداد عدد شركات التقنية المالية التي بدأت أعمالها التشغيلية بواقع 3 أضعاف في العام 2020 ليصل إلى 60 شركة بعد أن كان عددها 20 شركة في عام 2019م.
وكشف التقرير الذي تصدره مبادرة فنتك السعودية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودية وجود أكثر من 100 شركة ناشئة في مجال التقنية المالية في مرحلة الفكرة أو مرحلة ما قبل إطلاق المنتج، فيما أشار التقرير الذي يرصد أهم التطورات التي حدثت خلال العام الماضي في مجال التقنية المالية في المملكة، وخصوصا الموجهة نحو دعم تنمية مجال التقنية المالية إلى ارتفاع عدد الصفقات التمويلية للفترة ما بين 2019 / 2020، حيث من المتوقع أن تصل قيم المعاملات في قطاع التقنية المالية في المملكة إلى أكثر من 123 مليار ريال سعودي بحلول عام 2023 وفقا إلى منصة Statista.
وحول أهمية التقرير أكدت مديرة فنتك السعودية نجود المليك، أن الفترة الممتدة ما بين 2019 / 2020 تعد فترة محورية لقطاع التقنية المالية في المملكة، مبينة أن النصف الأول من هذا العام رغم التحديات التي واجهته نتيجة جائحة كورونا، شهد تقدمًا في اللوائح التنظيمية والبنية التحتية ونمو حجم الاستثمارات في شركات التقنية المالية، مما شكّل أساسًا متينًا للنهوض بقطاع التقنية المالية في المملكة الذي بدوره سيسهم بشكل فعّال في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وشهد قطاع التقنية المالية خلال العام الماضي عددا من المبادرات والأحداث المهمة، كإطلاق خدمة Apple Pay وإنشاء شركة المدفوعات السعودية، فيما تواصل مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية عمليات إصدار تراخيص البيئة التجريبية التشريعية ووضع اللوائح التنظيمية اللازمة لدعم أنشطة التقنية المالية، كما تم إطلاق عدد من المبادرات الرئيسية في المجال مثل برنامج مسرّعة الشركات الناشئة التي دشنها البنك الأهلي التجاري بالتعاون مع منشآت، بالإضافة إلى إطلاق برنامج صندوق بنك الرياض للتقنية المالية.
وتواصل فنتك السعودية جهودها في دفع عجلة تطور قطاع التقنية المالية من خلال إطلاق مبادرات مثل دليل قطاع التقنية المالية وبوابة التوظيف لدعم شركات التقنية المالية، كما أطلقت أداة تقييم المسار التشريعي لشركات التقنية المالية لتوضيح القواعد التنظيمية في المجال ومبادرة فنتك السعودية لدعم أبحاث التقنية المالية التي تهدف إلى دعم الابتكار القائم على البيانات في المجال.
ويستعرض تقرير فنتك السعودية السنوي أيضًا عددًا من الجوانب في مجال التقنية المالية التي تشمل تحليلًا عامًا حول قطاع التقنية المالية بالتعاون مع شركة KPMG
ومنصة MAGNiTT، كما يشتمل على مقابلات فريقي البيئة التجريبية التشريعية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي ومختبر التقنية المالية التابع لهيئة السوق المالية.

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