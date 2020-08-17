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الأمين العام لمجلس التعاون يستنكر التهديدات الإيرانية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الأمين العام لمجلس التعاون يستنكر التهديدات الإيرانية لدولة الإمارات العربية المتحدة
http://almnatiq.net/?p=894452
المناطق - واس

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن استنكاره لتهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعض المسؤولين الإيرانيين تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، مطالباً إيران بالالتزام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، المبنية على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأكد معاليه، وقوف مجلس التعاون مع الإمارات العربية المتحدة ضد أي تهديدات يمس سيادتها وأمنها واستقرارها انطلاقاً من مبدأ الدفاع المشترك، وأن أمن مجلس التعاون واستقراره كل لا يتجزأ، داعياً في الوقت نفسه إيران بالالتزام بسياسة حسن الجوار والكف عن لغة التهديد التي لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

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