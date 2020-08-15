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أكثر من 10 الاف معلم ومعلمة بتعليم الباحة يتدربون على تفعيل أدوات التعلم عن بعد

أكثر من 10 الاف معلم ومعلمة بتعليم الباحة يتدربون على تفعيل أدوات التعلم عن بعد
http://almnatiq.net/?p=894455
المناطق - الباحة

انطلقت في لإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة برامج تدريب المعلمين والمعلمات على طرق وأدوات وأساليب التعليم عن بعد؛ والتي تنفذ خلال الفترة القادمة وقبل عودة الطلاب والطالبات الدراسة عن بعد؛  بهدف تقديم الدعم والمساعدة للمعلمين والمعلمات،  و معرفة احتياجاتهم نحو هذا النوع من النظام التعليمي الحديث، والتعريف بطرق استخدامه وتوظيفه بشكل فعال ومثمر وتفعيل أدواته، وتقدم النصح والإرشاد  للتغلب على عقباته وصعوباته – متى وجدت-.

و تتضمن حزمة متنوعة من البرامج التدريبية الافتراضية تنظمها إدارة التدريب والابتعاث للبنين والبنات عن بعد بالشراكة مع الإدارات الداعمة والمساندة وفق خطة زمنية مؤطرة تبدأ  بقادة وقائدات المدارس، ومختلف التشكيلات المدرسية، وتتواصل لتشمل أكثر من (١٠ ) الاف معلم ومعلمة في مختلف مدارس المنطقة ، يعقبها كذلك برامج متخصصة على طرق استخدام وتفعيل منصة ” مدرستي ” التي أٌقرتها وزارة التعليم مؤخرا.

المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني جاهزية تعليم المنطقة لانطلاق البرامج التدريبية، مشيرا إلى أهمية التدريب المستمر باعتباره منعطفا هاما  في جودة الأداء في الميدان التربوي ؛لاسيما خلال هذه الفترة التي تتطلب المزيد من الدعم والتركيز على هذا النمط من التعليم ، مشيرا إلى ضرورة مواكبة التعليم الالكتروني الحديث للتغير والتطور السريع في شتى المجالات والاستفادة من الحراك التدريبي بالوجه الملائم الذي يحقق الأثر الإيجابي  للمتعلم ويدفعه بشكل فاعل نحو إنجاح العملية التعليمية والتربوية، مؤكداً على فاعلية مثل هذه البرامج التدريبية  المقننة وأثرها في إحداث التغيير المطلوب و الإيجابي في سلوك للمتدربين وتدفعهم نحو القناعة التامة بمحتوى التعلم عن بعد ومناسبته للمرحلة؛ بما يحقق أهداف العمل التربوي والتعليمي، ويعين الطلاب والطالبات على الاستزادة من العلوم والمعارف، وتوسيع مصادر المعرفة و المدارك التعليمية.

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