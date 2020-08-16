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مدني جازان يحذر من التقلبات والظواهر الجوية المصاحبة ويهيب باتباع إرشادات السلامة

مدني جازان يحذر من التقلبات والظواهر الجوية المصاحبة ويهيب باتباع إرشادات السلامة

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مدني جازان يحذر من التقلبات والظواهر الجوية المصاحبة ويهيب باتباع إرشادات السلامة

مدني جازان يحذر من التقلبات والظواهر الجوية المصاحبة ويهيب باتباع إرشادات السلامة
http://almnatiq.net/?p=894461
المناطق - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتكون سحب رعدية يمكن أن تؤدي إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها تستمر حتى الساعة (10) من مساء اليوم الاثنين وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ؛ مصحوبة بنشاط في رياح سطحية غربية وشمالية غربية مسببة لأتربة مثارة مع تدني في مدى الرؤية.
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الاودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية ، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني .
وأكد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة والقوى البشرية والآلية في جاهزية تامة، وتقوم بمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً السلامة الدائمة للجميع.

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