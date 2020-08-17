الاستخبارات الأميركية : إيران قدمت مكافآت لمقاتلي طالبان لاستهداف قوات أميركية

وفقا لمصادر CNN علمت بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية، لديها مؤشرات حول تقديم إيران مكافآت لمقاتلي طالبان لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان، وبحسب ما أكدته المصادر ، فإن المكافآت ترتبط بست هجمات على الأقل نفذتها الجماعة المتشددة في العام الماضي 2019 وحده، بما في ذلك تفجير انتحاري في قاعدة جوية أمريكية في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وبحسب وثيقة إحاطة للبنتاغون،فإن المكافآت التي تم تقديمها من “حكومة أجنبية”، إلى شبكة حقاني، وهي جماعة إرهابية يقودها ثاني أعلى زعيم لطالبان، وذلك على هجومهم على قاعدة باغرام الجوية في 11 ديسمبر كانون الأول الماضي، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 70 آخرين، من بينهم أربعة موظفين أمريكيين.

ولا يزال اسم الحكومة الأجنبية التي دفعت هذه المكافآت سريًا، لكن مصدرين مطلعين على المعلومات، أكد أنها إيران.

وقتلت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بعد أقل من شهر من هجوم باغرام، لكن بعد عملية مطولة شاركت فيها عدة وكالات لوضع خيارات تهدف إلى مواجهة دعم إيران للجماعات المسلحة في أفغانستان.

وبحسب مصادر مطلعة، فلقد تم اتخاذ قرار في مارس آذار، بعدم اتخاذ إجراء محدد، لأن المسؤولين لا يريدون تعريض عملية السلام مع طالبان للخطر.

يأتي الكشف عن احتمال أن تكون إيران قد دفعت لطالبان في أعقاب الجدل حول المكافآت الروسية للهجمات على القوات الأمريكية، وهي القضية التي قللت إدارة ترامب من شأنها باستمرار في الأسابيع الأخيرة، ونفت روسيا هذا الادعاء.

كما أن عدم الإدانة العلنية لإيران أو طالبان وقرار عدم متابعة رد دبلوماسي أو عسكري، يسلط الضوء أيضًا على رغبة الإدارة الواضحة في حماية محادثات السلام مع طالبان، والتي بلغت ذروتها في اتفاق تم توقيعه في فبراير شباط الماضي، بهدف مساعدة ترامب على الوفاء بوعد حملته المعلن منذ فترة طويلة بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وكان الهجوم على قاعدة باغرام، والتي تعد أبرز منشأة عسكرية أمريكية في أفغانستان، كان متطورًا للغاية، وأثار قلق المسؤولين العاملين في الشؤون الأفغانية، لأنه سلط الضوء على نقاط ضعف بعض المجمعات الأمريكية، وفقًا لمصدر مشارك في جهود السلام مع طالبان.

وعلى وجه الخصوص، أشارت وثيقة إحاطة البنتاغون، إلى استخدام عبوات ناسفة في سيارة مفخخة في الهجوم، واشتبك ما يقرب من 10 من مقاتلي طالبان في معركة بالأسلحة النارية مع قوات الأمن المحلية بعد الانفجار وقتلوا في نهاية المطاف في الغارات الجوية الأمريكية.

وشارك في هذه التقييمات حول تورط إيران في دفع مكافآت لاستهداف الجنود الأمريكيين في أفغانستان، المخابرات المركزية الأمريكية، ووكالة استخبارات الدفاع (DIA) والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب (NCTC) في الأيام التي أعقبت الهجوم، وفقًا لوثائق حصلت عليها CNN.

وبينما يقر مسؤولو المخابرات الأمريكية، بأن شبكة حقاني لن تطلب بالضرورة الدفع مقابل استهداف القوات الأمريكية، فإن وثيقة البنتاغون الداخلية ، تشير إلى أن التمويل المرتبط بهجوم 11 ديسمبر في باغرام، “ربما يحفز على شن هجمات رفيعة المستوى في المستقبل على الولايات المتحدة وقوات التحالف”.

وعلى الرغم من أن الاعتراف بأن العلاقة “تشكل تهديدًا كبيرًا لمصالح الولايات المتحدة”، أوصى مسؤولو مجلس الأمن القومي في نهاية المطاف في أواخر مارس / آذار، بألا تتخذ الإدارة خطوات محددة تجاه معالجة العلاقة الأساسية بين شبكة إيران وحقاني، حيث خلص المسؤولون إلى أن أي رد محتمل، سيكون له تأثير سلبي على جهود السلام، بحسب مذكرة داخلية .

وقرر مسؤولو مجلس الأمن القومي أيضًا أن قدرة الحكومة الأفغانية على التركيز على أي قضية بخلاف تفشي فيروس كورونا من المرجح أن تتدهور، وبالتالي يحد من الخيارات الدبلوماسية المحتملة التي ستكون متاحة عادة.

بينما لم تتخذ إدارة ترامب أي إجراء محدد بعد الانتهاء من مراجعتها الداخلية للصلة بين إيران وشبكة حقاني في وقت سابق من هذا العام، جادل العديد من المسؤولين بأن الرئيس اتخذ موقفًا قويًا تجاه طهران بسبب تعاملها مع طالبان.

وقال مسؤول حكومي حالي ومسؤول كبير سابق مطلع على الوضع، إن المسؤولين الأمريكيين استشهدوا بعلاقة إيران بطالبان كجزء من حجة تنفيذ الضربة التي قتلت الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني في يناير كانون الثاني الماضي 2020.

ويشير تقييم وكالات الاستخبارات الأمريكية، إلى أن إيران عوضت شبكة حقاني بعد أن نفذت ما لا يقل عن ست هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة والتحالف في عام 2019.

وقال المتحدث باسم البنتاغون روب لودويك ، إن “وزارة الدفاع لا تكشف عن الجداول الزمنية أو المناقشات المتعلقة بالمداولات الداخلية والإيجازات الاستخباراتية”، عندما سُئل عما إذا كان كبار مسؤولي الدفاع قد تم إطلاعهم على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتورط إيران في هجمات محددة لطالبان.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الإجابة على أسئلة حول دور إيران المزعوم في هجوم 11 ديسمبر على باغرام، لكنه قال ، إن “دعم طهران لبعض عناصر طالبان يهدد بتقويض عملية السلام في أفغانستان”.