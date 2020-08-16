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نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماعا لاستعراض استعدادات العام الدراسي المقبل

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماعا لاستعراض استعدادات العام الدراسي المقبل

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نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماعا لاستعراض استعدادات العام الدراسي المقبل

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماعا لاستعراض استعدادات العام الدراسي المقبل
http://almnatiq.net/?p=894467
المناطق - جدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة, اجتماعاً لاستعراض استعدادات العام الدراسي المقبل, بحضور مديري التعليم بالمنطقة, ومدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة.
وخلال الاجتماع الذي حضره مدير عام تعليم المنطقة الدكتور أحمد الزائدي، ومدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، ومدير عام تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي، ومدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، ومدير تعليم الليث الدكتور زكي الحازمي, ومدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، استمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن استعداد إدارات التعليم للعملية التعليمية, التي ستكون عن بعد خلال الفترة المحددة من العام الدراسي الجديد.
كما استمع سموه إلى خطط الاتصالات وتقنية المعلومات لتجويد الاتصالات في محافظات المنطقة بما يضمن سير العملية التربوية وتحقيق الاستفادة لشرائح الطلاب كافة.

 

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