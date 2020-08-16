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أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين في جائزة سموه للمزرعة النموذجية في عامها التاسع والعشرين

أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين في جائزة سموه للمزرعة النموذجية في عامها التاسع والعشرين

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أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين في جائزة سموه للمزرعة النموذجية في عامها التاسع والعشرين

أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين في جائزة سموه للمزرعة النموذجية في عامها التاسع والعشرين
http://almnatiq.net/?p=894472
تبوك - علي العميري
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية أسماء الفائزين بالجائزة في عامها التاسع والعشرين، الذي سيتم تكريمهم في الحفل الذي سيرعاه سموه مساء بعد غدا الأربعاء جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمكتبه بالإمارة المهندس واصل بن حامد العمري أمين عام جائزة سموه للمزرعة النموذجية الذي اطلع سموه على اخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة
وأوضح المهندس العمري، أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تمّ تسجيلها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق كافة الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة، مشيراً إلى أن جائزة سمو الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ تسع وعشرين عاماً بدعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك.
وأكّد المهندس العمري أن الجائزة أصبحت هدفاً لكل مُزارعي المنطقة للتنافس على نيلها، كما أنها أسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة، منوهاً بدعم سمو الأمير فهد بن سلطان للجائزة.
وجاءت أسماء المزارعين الفائزين وهم:
 

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