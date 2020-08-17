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أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه يستقبلان قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بالمنطقة

أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه يستقبلان قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=894476
المناطق - جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة اليوم, قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بالمنطقة المُعين حديثا العميد ركن فهد السبيعي.
وهنأ الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان، اللواء ركن السبيعي بمناسبة تعيينه، سائلَين الله له التوفيق في مهمات عمله.
فيما أعرب قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بالمنطقة، عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، مؤكداً أنه سيبذل المزيد من الجهود لتحقيق الآمال والتطلعات .

 

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