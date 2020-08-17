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أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر

أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر
http://almnatiq.net/?p=894481
تبوك - فايز السميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم ، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر . ورحب سموه في بداية الاستقبال بالمهندس ” النصر ” مؤكداً سموه أن مشروع ” نيوم ” محل أنظار العالم أجمع ، والجميع على إستعداد تام لأن يواصل المشروع برامجه وفق الخطط المرسومة  ، مشيراً سموه أن مشروع نوم سيعزز المشروعات التنموية في المملكة ويسهم في تدعيم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – ايده الله – ووفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – وناقش سموه مع الرئيس التنفيذي للمشروع العديد من النقاط التي تعزز انطلاقة العمل في هذ المشروع العملاق .من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يقدمه سموه من دعم وتسهيل كافة الإمكانيات منذ اللحظات الأولى لانطلاقة المشروع .

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