“مسام” ينتزع 1,157 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير اليمن من الألغام ، خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2020م، من انتزاع 1,157 لغمًا منها 37 لغمًا مضادة للأفراد، و 286 لغما مضادة للدبابات، و 790 ذخيرة غير متفجرة، و44 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 179,698 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.