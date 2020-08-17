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أمير القصيم يستقبل نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

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أمير القصيم يستقبل نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

أمير القصيم يستقبل نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
http://almnatiq.net/?p=894490
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة ببريدة اليوم ، معالي نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح بن محمد العثيم ، والوفد المرافق له ، الذين قدموا للسلام على سموه ، واطلاعه على جهود الهيئة وما تقدمه من خدمات تقنية حديثة ، التي من شأنها أن تسهم في تمكين البرامج والقطاعات الحكومية والخاصة المختلفة نحو تحقيق مخرجات رؤية المملكة 2030.

واستمع سموه من قبل معالي نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن جهود الهيئة وما قدمته من عديد من الخدمات خلال جائحة كورونا ، وما عملته منذ إنشائها على صياغة وتقديم الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي ، ومشاركتها مع الكثير من الجهات الحكومية والخاصة بهدف توحيد الرؤى وإبراز الدور التكاملي معها ، لجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي واقعاً ملموساً يخدم هذا الوطن الغالي وأبنائه.

 

من جانبه ، أشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما شاهده واطلع عليه خلال اللقاء ،  مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة تتطلب توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص نحو المبادرات الخاصة في البيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستفادة المثلى منها ، مؤكداً أن ذلك سيجعل المملكة بحول الله ضمن أفضل الدول عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي ، وسيسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والارتقاء بالمملكة إلى الريادة وتحقيقها تقدماً كبيراً في الاستفادة من قيمة البيانات التي تشكل جزءًا مهما من الأصول الوطنية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 ، متمنياً مواصلة الجهود في أعمال الهيئة والخدمات التي تقدمها للقطاعات المستفيدة في المملكة ، سائلاً الله التوفيق للجميع ، وأن يحفظ لهذا الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة. 

وفي نهاية اللقاء تسلم سمو أمير منطقة القصيم من قبل معالي نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ، درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع مركز المعلومات الوطني بالقصيم عادل الدبيان.

 

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