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نائب أمير جازان يستقبل مديري تعليم جازان وصبيا ويكرم الطلاب المتميزين

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نائب أمير جازان يستقبل مديري تعليم جازان وصبيا ويكرم الطلاب المتميزين

نائب أمير جازان يستقبل مديري تعليم جازان وصبيا ويكرم الطلاب المتميزين
http://almnatiq.net/?p=894496
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي ومدير إدارة تعليم محافظة صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي.‬
‫و‫نوه سمو نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء بما يحظى به التعليم الجامعي والعام وطلاب وطالبات منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وتوجيهاتهما الدائمة بتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن في كافة المجالات ومنها التعليم بشقيه الجامعي والعام.
واستمع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل من مدير عام التعليم بجازان ومدير تعليم محافظة صبيا عن الخطط والآليات والبرامج التي أعدتها الإدارتان لتنفيذ العام الدراسي الجديد بما يضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والخطط الوقائية اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات عن بعد وسلامة الكادر التعليمي والطلاب والطالبات بجميع مدارس البنين والبنات بالمنطقة ، معرباً عن سعادته بما استمع إليه وتمنياته بالعون والتوفيق من الله تعالى للجميع.
ووجه سموه بتسخير كافة الإمكانيات المتوافرة لدى الإدارتين وبذل المزيد من التعاون وتظافر الجهود بينهما لتحقيق كل ما يسهم في دعم ونجاح العملية التعليمية ، مثمناً سموه جهود الإدارتين وتعاونهما الدائم وتعاون أولياء أمور الطلاب والطلبات مع الإدارة ، وتميز طلاب وطالبات المنطقة ومشاركتهم الفعالة في المسابقات والمشاركات المحلية والدولية ، مشدداً سموه على أهمية تقديم الدعم والمتابعة للطلاب والطالبات الموهبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات الذين تزخر بهم المنطقة في جميع المجالات.‬
وكرم سمو نائب أمير منطقة جازان في ختام اللقاء طلاب وطالبات إدارتي التعليم بجازان وصبيا الذين مثلو المملكة عالمياً من خلال فعاليات معرض جلوب البيئي الافتراضي للعلوم ، وفي مسابقة النادي العلمي الرياضي إضافة للعديد من الطلاب والطالبات المتميزين دراسيا ، الذين يمثلون أنموذجاً للمنجزات التي حققها الطلاب والطالبات خلال فترة جائحة كورونا.

 

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