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إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام على رتبة (جندي) رجال

إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام على رتبة (جندي) رجال
http://almnatiq.net/?p=894507
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام على رتبة (جندي) رجال.
وبينت أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة ومتطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job-result.

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