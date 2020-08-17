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أمير منطقة جازان يعزي آل حمزة بوفاة شقيقهم والخريزي بوفاة والدتهم

أمير منطقة جازان يعزي آل حمزة بوفاة شقيقهم والخريزي بوفاة والدتهم
http://almnatiq.net/?p=894524
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى رئيس مركز العالية أ. يحي بن محمد حمزة بوفاة شقيقة اثر مرض الم به ، والى مدير إدارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بإمارة المنطقة أ.محمد بن عمر خريزي في وفاة والدته بعد معاناتها مع المرض.
وسأل سمو أمير منطقة جازان المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.
فيما أعرب رئيس مركز العالية ومدير شؤون المخدرات بالإمارة ، عن خالص شكرهم وتقديرهما لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف مصابهم الأليم ، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز لديه .

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