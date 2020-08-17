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بلدية الخفجي: إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية

بلدية الخفجي: إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية

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بلدية الخفجي: إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية

بلدية الخفجي: إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=894527
المناطق - الخفجي

ألزمت بلدية محافظة الخفجي عدد من المنشآت التجارية، والتي منها التموينات الغذائية والمطاعم والمقاهي وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس ومحلات العصائر والفود ترك بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ويأتي ذلك في أطار الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره والتقليل من تداول النقد.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية ألزمت عدد من المنشآت بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، حيث بدأت البلدية بالتأكيد على المنشآت ذات العلاقة وتوزيع إشعارات بالالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني خلال فترة التصحيح وهي 10 أيام من توزيع الإشعار، لافتا الى أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية الميدانية، بلغت أكثر من 148 زيارة، وزع من خلالها 148 إشعار، مشيرا الى أن ذلك يأتي سعياً لجهود البلدية في مكافحة فيروس كورونا مما يتطلب استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للتقليل من تداول النقد, مشدداً  في الوقت نفسه بأنه سيتم تطبيق النظام بحق المنشآت الغير الملتزمة والتي تم توزيع الإشعارات عليها ويتطلب بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية .

وأكد المهندس الحميداني بأن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم على المنشآت الغذائية، حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوا البلدية حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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