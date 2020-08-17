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بلدية القطيف تضبط دجاج مجهولة المصدر وبيض منتهي الصلاحية

بلدية القطيف تضبط دجاج مجهولة المصدر وبيض منتهي الصلاحية
http://almnatiq.net/?p=894533
المناطق - القطيف

ضبطت بلدية محافظة القطيف دجاج مجهول المصدر ومصنفات أعيد تجميدها بعد إذابتها، وبيض منتهي الصلاحية من أحد المنشآت، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات، وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية نفذت خلال 48 ساعة الماضية عدد من الجولات التفتيشية، أسفر عنها ضبط ٥٦٠ دجاجة مجهولة المصدر و٥٠ كيلو من المصنفات التي أعيد تجميدها بعد إذابتها، مؤكدا أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وللحفاظ على الصحة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان صحة ما يقدم للمستهلك من مواد غذائية مختلفة.

وأشار إلى أن عملية تسييح الدجاج المُجمد تتسبب في تكاثر الميكروبات، وذلك يؤدي إلى تلوث الطعام وحدوث تسمم غذائي، كما أن ذلك يُعد من الغش التجاري.

وأشار إلى قيام البلدية ضمن جهودها لتوفير بيئة غذائية آمنة وصحية بمصادرة ٤٦٨٠ بيضة منتهية الصلاحية من أحد المنشآت، وتم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات بحقه، داعيا للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم أو مواد غذائية فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق من خلال مركز البلاغات 940.

وقال المهندس الحسيني أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الرقابة الصحية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وسلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات للحد من انتشار ‎فيروس كورونا.

وأشار إلى أن البلدية ماضيه بجهودها ومراقبيها في تتبع المخالفين للأنظمة والإجراءات النظامية ولن تتهاون بحق المخالفين وسـتصادر كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المستهلك مع تطبيق اللوائح والغرامات والأنظمة، مشدداً في الوقت ذاته على أصحاب المحلات من مراقبة جودة الأطعمة والمواد الغذائية حتى لا يكون هناك أي ضرر لأي منتج معروض للمستهلك.

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