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مشاريعها الموسمية لبَّتْ احتياجات الأيتام والأسر الفقيرة

مليون وربع المليون زائر لمنصة بر جدة الإلكترونية خلال موسم الحج

مليون وربع المليون زائر لمنصة بر جدة الإلكترونية خلال موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=894539
جدة - عادل الزهراني

زار أكثر من مليون وربع المليون شخص منذ مطلع الشهر الجاري منصة البر الإلكترونية مع أطلق الجمعية لمشاريعها الموسمية بهدف دعم برامج رئيسية خلال موسم الحج؛ لتلبي فيها احتياجات الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي : إن المشاريع حققت نجاحاً واسعاً ابتداء من مشروع «الأضاحي» الذي استفاد منه الآلاف ضمن برامج كفالة الأسر والأيتام الذين ترعاهم الجمعية بمحافظة جدة وتتكفل بسد حاجتهم من المتطلبات الضرورية والأساسية لحياة كريمة، أما مشاريع (عيدية يتيم، وكسوة العيد) والتي تخص أبناء وبنات الجمعية في دُور الضيافة وتهدف لإضفاء أجواء الفرح والسرور خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتستفيد منها كذلك الأسر الفقيرة من خلال توفير ملابس جديدة، فقد أنفقت عليها الجمعية أكثر من 300 ألف ريال، وما ذلك إلا إيمانٌ منها بواجبها الإنساني والوطني تجاه هذه الفئة الغالية.
الجدير بالذكر أن بر جدة أطلقت تزامناً مع المشاريع، مبادرة دعم لرجال الصحة والأمن تحت شعار (شكراً رجال الصحة والأمن) تقديراً للمواقف البطولية التي قدمها هؤلاء الرجال في ظل جائحة فايروس كورونا.. الذين بذلوا أرواحهم من أجل حماية وسلامة أبناء وطنهم والمقيمين على ثراه، وذلك عبر صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي مخصصة هاشتاقاً خاصاً بعث من خلاله أبناء وبنات هذا الوطن المبارك رسائل حب وشكر وامتنان لما لمسوه من تفانٍ وجهود مشرِّفة كانت مدعاة للفخر من العاملين في الميدان الأمني والصحي، في حين خصصت الجمعية جوائز قيمة لأبرز المشاركات في هذه المبادرة الوطنية.

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