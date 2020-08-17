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186 مدرسة أهلية وعالمية ورياض أطفال تخفض رسومها بنسبة 50٪ للفصل الأول بتبوك

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186 مدرسة أهلية وعالمية ورياض أطفال تخفض رسومها بنسبة 50٪ للفصل الأول بتبوك

186 مدرسة أهلية وعالمية ورياض أطفال تخفض رسومها بنسبة 50٪ للفصل الأول بتبوك
http://almnatiq.net/?p=894542
المناطق_الرياض

انطلاقًا من الجهود المتواصلة والإجراءات التي تبذلها القيادة الحكيمة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا، من أجل سلامة المواطنين والمقيمين من جهة، ومن أجل تخفيف الآثار الاقتصادية من جهة أخرى، ونظراً لاستمرار تعليق حضور الطلاب والطالبات إلى المدارس، واستمرار مسيرتهم الدراسية عن بعد لمدة سبعة أسابيع، فقد أطلقت قيادة الإدارة العامة للتعليم مبادرة (بنيان) يمثلها مكتب التعليم الأهلي والمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية في المنطقة، والتي تتضمن تخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول إلى نسبة 50٪، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الإدارة بملاك المدارس الأهلية صباح اليوم.

وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية هذه المبادرة الوطنية، التي ستخدم أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في المنطقة، وتوفر على أولياء أمورهم ما مجموعه نحو 90 مليون ريال من قيمة الرسوم الدراسية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ترسخ الواجب الوطني الذي قدمه ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية نحو وطنهم.

ونوه مدير التعليم بتوجيهات وحرص وزارة التعليم في هذا الصدد لخدمة الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية وأولياء أمورهم.

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