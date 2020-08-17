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تعليم بيشة : استعدادات مبكرة للعام الدراسي الجديد

تعليم بيشة : استعدادات مبكرة للعام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=894550
المناطق_بيشة

ضمن استعدادات إدارة التعليم في بيشة للعام الدراسي الجديد قام مدير التعليم أ.خالد الغامدي بجولات تفقدية لعدد من المدارس في مكاتب التعليم للوقوف على جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد وتطبيق آلية العودة للدراسة التي أقرتها وزارة التعليم ، ومناقشة قادة المدارس في احتياجاتها وللاطلاع على خطط المدارس لتوزيع المقررات الدراسية على الطلاب .
كما أشرف الغامدي على تنفيذ إدارة المستودعات وقسم المقررات الدراسية لخطة توزيع المقررات الدراسية وترحيلها لمكاتب التعليم التابعة للإدارة وفق الخطة الزمنية لتوزيع المقررات للعام ١٤٤٢
وكانت إدارة التعليم في بيشة قد اعتمدت مبكراً ملامح خطة العودة للمدارس للعام الدراسي القادم 1442هـ التي أعدتها إدارة التخطيط والتطوير .

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