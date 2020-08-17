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شرطة القصيم تضبط 6 باكستانيين تورطوا بالتزوير وبحوزتهم 33 الف ريال

شرطة القصيم تضبط 6 باكستانيين تورطوا بالتزوير وبحوزتهم 33 الف ريال
http://almnatiq.net/?p=894556
المناطق_بريدة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت – بفضل الله – عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ( 6 ) أشخاص من الجنسية الباكستانية ( في العقدين الرابع والخامس من العمر ) ، وذلك لتورطهم بامتهان تزوير الوثائق والمستندات الرسمية والترويج لها وبيعها ، وقد ضبط بحوزتهم مبلغ وقدره ( 33020) ريالاً، والمواد والأدوات التي استخدموها لهذا الغرض ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

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