شرطة القصيم تضبط 6 باكستانيين تورطوا بالتزوير وبحوزتهم 33 الف ريال

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت – بفضل الله – عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ( 6 ) أشخاص من الجنسية الباكستانية ( في العقدين الرابع والخامس من العمر ) ، وذلك لتورطهم بامتهان تزوير الوثائق والمستندات الرسمية والترويج لها وبيعها ، وقد ضبط بحوزتهم مبلغ وقدره ( 33020) ريالاً، والمواد والأدوات التي استخدموها لهذا الغرض ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة