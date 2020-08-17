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4 خطوات تُمكن المتقاعد من تسجيل إخطار العودة للعمل إلكترونيا

4 خطوات تُمكن المتقاعد من تسجيل إخطار العودة للعمل إلكترونيا
http://almnatiq.net/?p=894559
المناطق_الرياض

نبهت المؤسسة العامة للتقاعد بأنه يمكن للمتقاعد خدمات التقاعد الإلكترونية تتيح للمتقاعد تسجيل إخطار العودة للعمل في حال العودة للعمل في القطاع الحكومي بشكل إلكتروني ودون الحاجة لمراجعة المؤسسة.
وأضافت أن خدمة إخطار العودة للعمل تمكن المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي (مدني – عسكري) بعد استلام معاش تقاعدي واحد على الأقل.

وأوضحت المؤسسة خطوات تسجيل إخطار العودة للعمل وهي كالتالي :

1- تسجيل الدخول في الخدمات الالكترونية

2- اختيار “الطلبات ” من القائمة على يمين الشاشة.

3- اختيار ” إخطار العودة للعمل “.

4- إدخال جميع البيانات المطلوبة.

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