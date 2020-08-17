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آخر تطورات كورونا عالميا.. لبنان يعلن: الفيروس أصبح خارج السيطرة

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آخر تطورات كورونا عالميا.. لبنان يعلن: الفيروس أصبح خارج السيطرة

آخر تطورات كورونا عالميا.. لبنان يعلن: الفيروس أصبح خارج السيطرة
http://almnatiq.net/?p=894560
المناطق_الرياض

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إن الارتفاع المتسارع لأعداد الإصابات بفيروس “كورونا” تقطع أن انتشاره في لبنان أصبح خارج السيطرة، في حين التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، حيث بحث معه في إمكانية حصول لبنان على كمية من اللقاح الروسي الجديد ضد الفيروس.
وأشار وزير الداخلية اللبناني – في بيان له اليوم – إلى أن تفشي وباء كورونا في كافة المناطق اللبنانية دون استثناء، أصبح يهدد حياة اللبنانيين، وذلك بعد تجاوز أعداد المصابين قدرة المستشفيات على استيعابهم.

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