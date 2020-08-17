الحكومة اليمنية: استهداف مليشيات الحوثي للأراضي السعودية نتيجة لفشل مجلس الأمن

أدانت الحكومة اليمنية بشدة الهجمات الإرهابية العشوائية التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة -ايرانية الصنع- بهدف الإضرار المتعمد بالمدنيين والأعيان المدنية في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية.

وأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن هذا التصعيد الذي يأتي بعد ساعات من فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار تمديد حظر التسلح على إيران، يمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي وجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، واعتباره ضوء أخضر لمواصلة تصدير السلاح للمليشيات الطائفية والمزيد من التمادي في السياسات التخريبية.

وأضاف الإرياني أن الصواريخ الباليستية -إيرانية الصنع- التي تطلقها مليشيا الحوثي على رؤوس المدنيين في المناطق المحررة والأراضي السعودية، جرس إنذار لتذكير المجتمع الدولي بمخاطر رفع حظر التسلح عن إيران، وتسربه لأيدي المليشيات الإرهابية واستخدامه في تأجيج الصراعات في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.