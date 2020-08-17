احدث الأخبار

الحكومة اليمنية: استهداف مليشيات الحوثي للأراضي السعودية نتيجة لفشل مجلس الأمن
أبرز المواد
 آخر تطورات كورونا عالميا.. لبنان يعلن: الفيروس أصبح خارج السيطرة
أبرز المواد
 شرطة القصيم تضبط 6 باكستانيين تورطوا بالتزوير وبحوزتهم 33 الف ريال
أبرز المواد
 4 خطوات تُمكن المتقاعد من تسجيل إخطار العودة للعمل إلكترونيا
أبرز المواد
 سقوط “مقذوف حوثي” على منزلين متجاورين ومركبة في إحدى قرى جازان
أبرز المواد
 تعليم بيشة : استعدادات مبكرة للعام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 العثور على أقدم المصائد الحجرية في العالم بشمال المملكة
أبرز المواد
 مؤسسة صحية أمريكية: المتعافون من كورونا معرضون للإصابة مرة أخرى
أبرز المواد
 186 مدرسة أهلية وعالمية ورياض أطفال تخفض رسومها بنسبة 50٪ للفصل الأول بتبوك
أبرز المواد
 مليون وربع المليون زائر لمنصة بر جدة الإلكترونية خلال موسم الحج
منطقة مكة المكرمة
 مؤسسة النقد تصدر تقريرها السنوي السادس والخمسين للعام المالي 2019م
أبرز المواد
 بلدية القطيف تضبط دجاج مجهولة المصدر وبيض منتهي الصلاحية
المنطقة الشرقية
الحكومة اليمنية: استهداف مليشيات الحوثي للأراضي السعودية نتيجة لفشل مجلس الأمن

الحكومة اليمنية: استهداف مليشيات الحوثي للأراضي السعودية نتيجة لفشل مجلس الأمن

أبرز المواد
آخر تطورات كورونا عالميا.. لبنان يعلن: الفيروس أصبح خارج السيطرة

آخر تطورات كورونا عالميا.. لبنان يعلن: الفيروس أصبح خارج السيطرة

أبرز المواد
شرطة القصيم تضبط 6 باكستانيين تورطوا بالتزوير وبحوزتهم 33 الف ريال

شرطة القصيم تضبط 6 باكستانيين تورطوا بالتزوير وبحوزتهم 33 الف ريال

أبرز المواد
4 خطوات تُمكن المتقاعد من تسجيل إخطار العودة للعمل إلكترونيا

4 خطوات تُمكن المتقاعد من تسجيل إخطار العودة للعمل إلكترونيا

أبرز المواد

الحكومة اليمنية: استهداف مليشيات الحوثي للأراضي السعودية نتيجة لفشل مجلس الأمن

الحكومة اليمنية: استهداف مليشيات الحوثي للأراضي السعودية نتيجة لفشل مجلس الأمن
http://almnatiq.net/?p=894561
المناطق_الرياض

أدانت الحكومة اليمنية بشدة الهجمات الإرهابية العشوائية التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة -ايرانية الصنع- بهدف الإضرار المتعمد بالمدنيين والأعيان المدنية في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية.

وأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن هذا التصعيد الذي يأتي بعد ساعات من فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار تمديد حظر التسلح على إيران، يمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي وجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، واعتباره ضوء أخضر لمواصلة تصدير السلاح للمليشيات الطائفية والمزيد من التمادي في السياسات التخريبية.

وأضاف الإرياني أن الصواريخ الباليستية -إيرانية الصنع- التي تطلقها مليشيا الحوثي على رؤوس المدنيين في المناطق المحررة والأراضي السعودية، جرس إنذار لتذكير المجتمع الدولي بمخاطر رفع حظر التسلح عن إيران، وتسربه لأيدي المليشيات الإرهابية واستخدامه في تأجيج الصراعات في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

روابط ذات صلة

آخر تطورات كورونا عالميا.. لبنان يعلن: الفيروس أصبح خارج السيطرة

آخر تطورات كورونا عالميا.. لبنان يعلن: الفيروس أصبح خارج السيطرة
شرطة القصيم تضبط 6 باكستانيين تورطوا بالتزوير وبحوزتهم 33 الف ريال

شرطة القصيم تضبط 6 باكستانيين تورطوا بالتزوير وبحوزتهم 33 الف ريال
4 خطوات تُمكن المتقاعد من تسجيل إخطار العودة للعمل إلكترونيا

4 خطوات تُمكن المتقاعد من تسجيل إخطار العودة للعمل إلكترونيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*