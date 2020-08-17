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بيل جيتس يتوقع موعد نهاية فيروس كورونا

بيل جيتس يتوقع موعد نهاية فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=894564
المناطق_وكالات

منذ انفجار أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم، تصدر اسم الملياردير بيل جيتس عناوين وسائل الإعلام، بسبب جهوده في مكافحة الفيروس، ومؤخرا توقعه معد انتهاء الوباء القاتل حول العالم.

وفي العام 2015 تنبأ بيل جيتس بتفشي فيروس قاتل، في فيديو انتشر بشكل كبير بعد تفشي فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، حول العالم قبل 6 أشهر.

وقال جيتس، في مقابلة مع موقع “وايرد”، إنه يعتقد بأن دول العالم الأول ستتمكن من تجاوز أزمة كورونا بعام كامل قبل الدول الفقيرة.

وعن نهاية كورونا، قال مؤسس شركة مايكروسوفت: ” أنا أشعر أنه بالنسبة للعالم الغني، سنكون قادرين إلى حد كبير على القضاء على هذا الشيء (أزمة كورونا) بحلول نهاية عام 2021، وبالنسبة للعالم بأسره بحلول نهاية عام 2022″.

وأضاف: “خط الإنتاج في مجال توسيع نطاق التشخيص والعلاجات الجديدة واللقاحات، أمر مثير للإعجاب حقا”.

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