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تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ 2168 معلماً ومعلمة

تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ 2168 معلماً ومعلمة

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تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ 2168 معلماً ومعلمة

تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ 2168 معلماً ومعلمة
http://almnatiq.net/?p=894598

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم الاثنين، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمحافظات جدة وخليص ورابغ والتي شملت2168 معلما ومعلمة.
وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين علي الغامدي أن اللجان المكلفة بنين وبنات أنهت أعمال الحركة ومراجعتها حيث بلغ عدد المشمولين بالحركة لهذا العام 2168 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بنسبة 28% من إجمالي عدد المتقدمين والمتقدمات، منهم 1013 من شاغلي الوظائف التعليمية و 1155 من شاغلات الوظائف التعليمية.
مضيفا أن إخلاء طرف المشمولين بحركة النقل سيتم إلكترونياً عبر نظام “فارس” بعد الانتهاء من تنفيذ وتسليم جميع الأعمال والمهام التربوية والتعليمية المسندة إليهم.
من جانبها أوضحت مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين تهاني الدوسري أن حركة النقل تمت بناءً على معايير وضوابط مفاضلة النقل الداخلي، مضيفة أنّ كافة عمليات الاستعلام والاعتراض على الحركة ستكون متاحة إلكترونياً من خلال نظام “نور” عن طريق حساب المعلم والمعلمة حتى تاريخ 29/12/1441هـ.
وفيما يلي رابط الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي (نظام نور):
‏https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

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