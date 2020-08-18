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«الزعاق»: الخميس المقبل يشهد أجواءً باردة وانكسار حدة الحرارة

«الزعاق»: الخميس المقبل يشهد أجواءً باردة وانكسار حدة الحرارة
http://almnatiq.net/?p=894608
المناطق_الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن موسم سهيل سيبدأ يوم الخميس المقبل، موضحًا أن حدة الحرارة ستنكسر خلاله.

وأوضح “الزعاق” في مقطع نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الأجواء الباردة آخر الليل وانكسار حدة الحرارة من أبرز علامات موسم سهيل، متوقعًا نشاط رياح جنوبية ملطفة للأجواء خلال الأيام المقبلة.

وأفاد بأن النباتات تشعر بقرب موسم سهيل قبل البشر وتظهر علامة ذلك في خضرتها، كما أن الرياح الجنوبية الرطبة التي تأتي بالتزامن مع هذا الموسم تساعد على اخضرار النباتات وخاصة الأشجار البرية.

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