تسجيل أعلى درجة حرارة على سطح الأرض منذ أكثر من مئة عام

تسجيل أعلى درجة حرارة على سطح الأرض منذ أكثر من مئة عام

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تسجيل أعلى درجة حرارة على سطح الأرض منذ أكثر من مئة عام

تسجيل أعلى درجة حرارة على سطح الأرض منذ أكثر من مئة عام
http://almnatiq.net/?p=894610
المناطق_وكالات

قالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية إن الحرارة بمنطقة فيرنس كريك بوادي الموت جنوب صحراء كاليفورنيا ارتفعت إلى 54.4 لتصبح أعلى درجة مئوية على مستوى العالم منذ أكثر من 100عام.

وقالت الهيئة عن القراءة التي جرى تسجيلها عصر أمس الأحد: “إذا تأكد ذلك، ستكون أعلى درجة حرارة مثبتة رسميا منذ يوليو عام 1913” مشيرة إلى أن الأرقام لا تزال أولية.

وتقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الرقم القياسي بأعلى درجة حرارة على الإطلاق، وهي 56.7 درجة مئوية، سجل في وادي الموت يوم 10 يوليو عام 1913.

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