السيسي: 435 مليار جنيه لإقامة محطات معالجة وتحلية المياه

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وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتخفيف حدة العجز المائي وتحسين جودة المياه، من خلال التوسع في هذا المجال في إطار إستراتيجية الدولة التي تتضمن إقامة مشاريع محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية تبلغ 435 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى لترشيد وتقليل فاقد المياه، مشددا على ضرورة السعي نحو امتلاك القدرة الفنية لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه لما لها من مردود مهم وداعم لجهود الدولة في هذا المجال الحيوي.

جاء ذلك، خلال اجتماعه (الإثنين)، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد.