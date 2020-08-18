احدث الأخبار

السيسي: 435 مليار جنيه لإقامة محطات معالجة وتحلية المياه
أبرز المواد
 تسجيل أعلى درجة حرارة على سطح الأرض منذ أكثر من مئة عام
أبرز المواد
 وظائف شاغرة بـ «التخصصات الصحية» في الرياض وأبها
أبرز المواد
 «الزعاق»: الخميس المقبل يشهد أجواءً باردة وانكسار حدة الحرارة
أبرز المواد
 أمريكا تواجه “أسوأ خريف” مع تعقيد فيروس كورونا موسم الأنفلونزا
أبرز المواد
 “الإسكان” تطلق 5 مخططات جديدة في 3 مناطق
أبرز المواد
 صحيفة بريطانية: تجاهل خطر أردوغان قد يؤدي لكارثة
أبرز المواد
 “فيسبوك” : بدء خطوات دمج “ماسنجر” و “انستجرام” في تطبيق واحد
أبرز المواد
 أداء إيجابي لآخر 10 اكتتابات في سوق الأسهم السعودية .. زادت قيمتها 287 مليار ريال
أبرز المواد
 1.1 مليون ريال .. ثمن رقم هاتف “جالب للحظ” !!
أبرز المواد
 خبراء ينصحون بأخذ لقاح “متوفر” حاليا لتخفيف أزمة كورونا
أبرز المواد
 تسريبٌ من شركة “أبل” يكشف “صدمة” آيفون المرتقب
أبرز المواد
السيسي: 435 مليار جنيه لإقامة محطات معالجة وتحلية المياه

السيسي: 435 مليار جنيه لإقامة محطات معالجة وتحلية المياه

أبرز المواد
تسجيل أعلى درجة حرارة على سطح الأرض منذ أكثر من مئة عام

تسجيل أعلى درجة حرارة على سطح الأرض منذ أكثر من مئة عام

أبرز المواد
وظائف شاغرة بـ «التخصصات الصحية» في الرياض وأبها

وظائف شاغرة بـ «التخصصات الصحية» في الرياض وأبها

أبرز المواد
«الزعاق»: الخميس المقبل يشهد أجواءً باردة وانكسار حدة الحرارة

«الزعاق»: الخميس المقبل يشهد أجواءً باردة وانكسار حدة الحرارة

أبرز المواد

السيسي: 435 مليار جنيه لإقامة محطات معالجة وتحلية المياه

السيسي: 435 مليار جنيه لإقامة محطات معالجة وتحلية المياه
http://almnatiq.net/?p=894611
المناطق_الرياض

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتخفيف حدة العجز المائي وتحسين جودة المياه، من خلال التوسع في هذا المجال في إطار إستراتيجية الدولة التي تتضمن إقامة مشاريع محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية تبلغ 435 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى لترشيد وتقليل فاقد المياه، مشددا على ضرورة السعي نحو امتلاك القدرة الفنية لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه لما لها من مردود مهم وداعم لجهود الدولة في هذا المجال الحيوي.

جاء ذلك، خلال اجتماعه (الإثنين)، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد.

روابط ذات صلة

تسجيل أعلى درجة حرارة على سطح الأرض منذ أكثر من مئة عام

تسجيل أعلى درجة حرارة على سطح الأرض منذ أكثر من مئة عام
وظائف شاغرة بـ «التخصصات الصحية» في الرياض وأبها

وظائف شاغرة بـ «التخصصات الصحية» في الرياض وأبها
«الزعاق»: الخميس المقبل يشهد أجواءً باردة وانكسار حدة الحرارة

«الزعاق»: الخميس المقبل يشهد أجواءً باردة وانكسار حدة الحرارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*