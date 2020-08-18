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عاجل.. زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب وسط الفلبين

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عاجل.. زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب وسط الفلبين

عاجل.. زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب وسط الفلبين
http://almnatiq.net/?p=894623
المناطق_الرياض

ضرب زلزال بقوة 5ر6 درجات على مقياس ريختر وسط الفلبين اليوم.وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن مركز الزلزال يقع على بعد خمسة كيلومترات من بلدة كاتانجان في إقليم ماسبات ( 430 كيلومترا جنوبي مانيلا ).

وأضاف المعهد أن الزلزال تسبب في إسقاط هياكل خفيفة ودفع السكان إلى الخروج من منازلهم، فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وتابع: “تم تسجيل هزات ارتدادية لكنها جميعها كانت أقل قوة”.

وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90% من الزلازل في العالم.

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