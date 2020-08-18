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الهلال يسعى لتجهيز الفرج للمشاركة أمام الأهلي

الهلال يسعى لتجهيز الفرج للمشاركة أمام الأهلي
http://almnatiq.net/?p=894625
المناطق_الرياض

عاود فريق الهلال تدريباته بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، واشتملت التدريبات على جمل فنية وتكتيكية متنوعة، ختمت بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

وتأكد غياب البرازيلي كارلوس إدواردو عن مواجهة الأهلي، ويواصل اللاعب برنامجه العلاجي إثر تعرضه لكدمة في مفصل القدم أثناء مواجهة العدالة، فيما تقرر أن يدخل المدافع محمد البريك في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على أن يكون جاهزاً لخوض مواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل، وفي الوقت ذاته واصل سلمان الفرج برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب ومن المرجح غيابه عن مواجهة الأهلي.

من جانب آخر، أكد لاعب وسط الهلال سالم الدوسري اعتزازه بشهادة الأسطورة محمد الدعيع الذي وصفه فيها بأنه أفضل لاعب سعودي، وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “شهادة أعتز بها من أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم”.

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