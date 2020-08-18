ندوة افتراضية عن نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم TALIS ‏

ندوة افتراضية عن نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم TALIS ‏

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ندوة افتراضية عن نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم TALIS ‏

ندوة افتراضية عن نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم TALIS ‏
http://almnatiq.net/?p=894650
المناطق_الرياض

تقيم هيئة تقويم التعليم والتدريب يوم غدٍ الأربعاء 29 ذو الحجة الموافق 19 أغسطس 2020م، ندوة افتراضية بعنوان “بيئات التعليم والتعلم في نظر الممارسين التربويين” قراءة في نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم (تالس TALIS 2018)، وسيفتتح الندوة معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، للتحدث حول أهمية الاشتراك في دراسات التقويم الدولية والنتائج المتوقعة لذلك.

وتهدف الندوة إلى التعريف بدراسة تالس ومنهجيتها وآلية تطبيقها، ووصف بيانات الدراسة وآلية تحليلها وعرض نتائجها، إضافة إلى عرض أهم نتائج الدراسة وانعكاساتها على بيئات التعليم والتعلم.

يذكر أن تالس (TALIS) أعد مسحًا دوليًا واسع النطاق، طبقته هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عام 2018، بإشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المشرفة على تطبيقه في 48 دولة، بهدف إتاحة الفرصة للمعلمين وقادة المدارس للإسهام في تحليل وضع التعليم وتطوير سياساته. وستتيح الهيئة التسجيل وحضور الندوة من خلال الرابط https://qrco.de/bbesCg ، كما سينقل البث عبر قناة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اليوتيوب https://www.youtube.com/ETECKSA.

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