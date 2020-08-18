أمير تبوك يرعى غدٍ الأربعاء حفل تكريم الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية 

المناطق_علي العميري

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية، غدٍ الأربعاء ، حفل جائزة سموه للمزرعة النموذجية وتكريم الفائزين بالجائزة في عامها الـ 29 والبالغ عددهم 30 مزارعاً، وذلك بمقر شركة تبوك الزراعية.

وأعرب أمين عام الجائزة المهندس واصل بن حامد العمري، عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته لحفل تكريم الفائزين، ودعم سموه المادي والمعنوي لهذه الجائزة، التي أصبحت من الجوائز الزراعية المميزة على مستوى المملكة، والتي تؤكد حرص سموه على تقديم ودعم كل ما من شأنه أن يرتقي بالمجال الزراعي في منطقة تبوك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن .

وقال : إن الجائزة تعتبر فريدة من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية ، حيث أسهمت بشكل كبير في تطوير الزراعة في المنطقة ، دافعةً بالمزارعين إلى تطبيق أعلى معايير الإشتراطات لنيل الجائزة في التركيز على زراعة أشجار الفاكهة والخضروات والنخيل وإتباع الوسائل الأحدث عالمياً في الزراعة ، والري بالطرق الحديثة والتخطيط السليم لمزارعهم ، مشيراً إلى أن الري بالتنقيط هو هدف رئيسي من شروط الجائزة لترشيد إستهلاك مياه الري .

وأكد المهندس ” العمري ” أن منطقة تبوك شهدت ولازالت تشهد تطورا زراعيا كبيراً ، تمثل في العديد من المشروعات الزراعية التي مكنت منتوجات تبوك من الحضور في الأسواق المحلية والخارجية لتميزها بالجودة العالية ، بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وحرص سمو أمير منطقة تبوك على رعاية هذه المسيرة الخيرة بمتابعته المستمرة للنهضة الزراعية بالمنطقة ، مبيناً أن جائزة سمو الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ 29عاماً بدعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك ، وحصل عليها حتى عامها الحالي 870 مزارعاً من مدينة تبوك ومحافظات ومراكز المنطقة .

من جهته رفع الفائزون بالجائزة شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على ما يقدمه من دعم ورعاية للمزارعين، حتى أضحت الجائزة لها ما يميزها من مكانة وتنافس بين المزارعين، انعكس ذلك على النهوض بالزراعة بالمنطقة وتنوع الإنتاج