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بدء جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري

بدء جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري
http://almnatiq.net/?p=894669
المناطق - الرياض

بدأت منذ قليل جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري، حيث من المقرر أن تصدر محكمة خاصة تابعة للأمم المتحدة، حكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وذلك بعد مرور 15 عاما على مقتله في انفجار.

ويتهم أربعة رجال لبنانيين، يتردد أنهم ينتمون إلى حركة حزب الله اللبنانية، بالتورط في الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب الحريري يوم 14 فبراير 2005 في بيروت.

وقتل 21 شخصا آخرين بجانب الحريري وجرح 226 شخصا في ذلك التفجير الانتحاري. وأثار الهجوم احتجاجات محلية ودولية وأطلق احتجاجات حاشدة في لبنان.

وفي داخل لبنان، تم إلقاء اللوم في اغتيال الحريري على نطاق واسع على سوريا وحزب الله.

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