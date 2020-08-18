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“السعودية للكهرباء”: إيصال الخدمة لـ 200 ألف مشترك جديد خلال 7 أشهر

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“السعودية للكهرباء”: إيصال الخدمة لـ 200 ألف مشترك جديد خلال 7 أشهر

“السعودية للكهرباء”: إيصال الخدمة لـ 200 ألف مشترك جديد خلال 7 أشهر
http://almnatiq.net/?p=894675
المناطق - الرياض

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن إيصال الخدمة الكهربائية، إلى أكثر من 200 ألف مشترك جديد في جميع مناطق المملكة، منذ مطلع 2020م وحتى نهاية يوليو الماضي؛ رغم قيود الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا، وهو ماحدا بالشركة إلى تكثيف جهودها الفنية والتقنية للتغلب على هذه الظروف الاستثنائية؛ حرصاً منها على سرعة إيصال الخدمة للمشتركين الجدد، بموثوقية عالية .
وأوضحت “السعودية للكهرباء”، أن إيصال الكهرباء شمل المشتركين من جميع الفئات، السكني، التجاري، الصناعي، الزراعي وغيرها، في جميع المدن والمحافظات والقرى والهجر والتجمعات السكنية المختلفة.
وأشارت إلى أن خدمة “برق” والإجراءات الفنية وتنفيذ 14 ألف كلم دائري من خطوط التوزيع الجديدة، أسهمت في تقليص فترة إيصال الخدمة للمشتركين الجدد إلى تسعة أيام فقط .
يذكر أن “السعودية للكهرباء” أطلقت خدمة “برق”؛ ليتمكن المشتركون الجُدد من طلب الخدمة الكهربائية، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتبها، بعدما تم الربط مع بوابة بلدي “balady.gov.sa” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث يتم إرسال بيانات رخصة البناء آلياً إلى الشركة، وبعد إشعار بدء البناء، من خلال بوابة “بلدي”، وتعمل الشركة بدورها على توصيل التمديدات الكهربائية، إلى موقع طالب الخدمة الجديد، دون الحاجة إلى مراجعة الشركة، ثم يتم تركيب العدّاد وإطلاق الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة، بعد إشعار التشطيبات، من خلال بوابة “بلدي”، وتسديد رسوم الإيصال.

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