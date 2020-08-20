دراسة جديدة تُوضِّح مراحل أعراض كورونا.. هذا هو العارض الأول

المناطق - الرياض

رغم مرحلة التعايش التي يحاول الجميع التأقلم معها، إلا أن فيروس كورونا ما زال يُرعب كثيرين، خصوصاً لتأثيره المباشر والخطِر على كبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، ورغم الاحتياطات الكثيرة التي اتَّخذتها العديد من الدول، إلا أن كوفيد-19 ما زال متفشياً، رغم تفاوت عدد الحالات من دولة لأخرى.

ومنذ بدء تفشي الفيروس، اهتمت العديد من الأبحاث الطبية بدراسة أعراض المرض، وأشهرها ارتفاع درجات الحرارة، ومع مرور الأيام بدأت تنكشف أعراض جديدة من بينها: السعال الجاف، الإسهال، الغثيان، فقدان حاستَي الشم والتذوق.

في دراسة حديثة أُجريت من قِبل علماء في جامعة كاليفورنيا، وتم نشرها في صحيفة «إكسبريس» البريطانية تم الكشف عن النمط الأكثر شيوعاً لأعراض COVID-19، حيث يمكن أن يكون هذا الاكتشاف مساعداً لتجنب الموجة الثانية من الفيروس التي من المحتمل أن تضرب أوروبا مجدداً.

عادة، ما يعاني المرضى من الحمى والسعال وآلام العضلات ثم الغثيان والإسهال، والتي تعد من بين الأعراض الشائعة لكوفيد-19، ووجدت الدراسة أن المريض المصاب بفيروس كورونا من المرجَّح أن يعاني من الأعراض حسب الترتيب التالي:

الحمى

السعال

الغثيان

القيء

ثم الإسهال

يقول مؤلفو الدراسة: «تكمن أهمية معرفة الأعراض الأولى في الحاجة إلى وقف انتشار COVID-19، وهو مرض ينتقل مرتين إلى 3 مرات أكثر من الإنفلونزا وقد تؤدي التجمعات إلى تفشيه بنسبة أكبر».

ويضيفون: «هناك خطر متزايد في انتقال COVID-19، لذا فإن الاختبار السريع والتباعد الاجتماعي مهمان، خاصةً عند تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي».

كما تؤكد نتائجهم أن الحمى هي أكثر الأعراض احتماليةً للظهور أولاً في المرضى البالغين المصابين بـCOVID-19.