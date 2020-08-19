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طائرات فوق المرفأ قبل الكارثة.. عون يعلق على السيناريو

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طائرات فوق المرفأ قبل الكارثة.. عون يعلق على السيناريو

طائرات فوق المرفأ قبل الكارثة.. عون يعلق على السيناريو
http://almnatiq.net/?p=894681
المناطق - الرياض

علق الرئيس اللبناني ميشال عون على ما قاله بعض اللبنانيين، الذين زعموا مشاهدة طائرات فوق مرفأ بيروت قبل انفجاره الهائل مباشرة.

وقال عون إن “كثيرين تحدثوا عن رؤية طائرات في السماء فوق المرفأ قبل الانفجار مباشرة”، وأضاف: “رغم أن هذا الحديث لا يعول عليه كثيرا فإنه يجب الاستماع له”.

وأثارت هذه المزاعم احتمالية أن يكون الانفجار الذي هز بيروت قبل أسبوعين ناجما عن هجوم بالطائرات، لا سيما بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر طائرات فوق المرفأ، إلا أن صحتها كانت محل شك.

ومن جهة أخرى، قال عون إن فرضية أن يكون الانفجار الهائل في مرفأ بيروت هذا الشهر مصدره مستودع لأسلحة تابع لميليشيات حزب الله “مستحيلة”، لكنه أكد أن التحقيق سيشمل كل الاحتمالات.

وتحقق السلطات اللبنانية لمعرفة السبب في انفجار كميات كبيرة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في مستودع بالمرفأ، من دون إجراءات سلامة، الأمر الذي تسبب بكارثة إنسانية قتل فيها 178 شخصا وأصيب 6500 آخرين، فضلا عن تدمير أحياء بأكملها.

وقال عون، حليف ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران، في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية نشرت الثلاثاء، إن “الحزب لم يكن يخزن أسلحة في المرفأ”، وهو ما أشار إليه حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله قبل أيام.

وردا على سؤال عن تلك الفرضية، قال عون: “مستحيل، لكن الأحداث الجسام كتلك الحادثة تشحذ الروح والخيال”.

ونفى نصر الله اتهامات بأن الجماعة المدججة بالسلاح كانت تخزن أسلحة في مرفأ بيروت، كما تنكر إسرائيل أي صلة لها بالانفجار.

وقال عون إن التحقيق يتحرى ما إذا كان الانفجار نجم عن إهمال أم حادث أم “تدخل خارجي”.

وأضاف للصحيفة الإيطالية: “رغم أنه يبدو كحادث، لكنني أريد أن أتحاشى اتهامي بعدم الاستماع إلى جميع الأصوات”.

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