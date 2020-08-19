تطبيق Fit Companion لتذكير المستخدمين بممارسة الرياضة

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لم يعد المستخدمون، خاصة من اعتادوا على ممارسة الرياضة في النوادي الصحية، قادرين على العودة إلى نمط حياتهم السابق، الأمر الذي يدفعهم إلى ممارسة الرياضة في منازلهم، وتأتي التطبيقات الذكية لتساعدهم على توفير الحلول التي تمكنهم من ذلك، وهنا يأتي دور تطبيق اللياقة البدنية Fit Companion الذي يعمل على مساعدة المستخدمين على البقاء نشطين طوال اليوم من خلال التذكيرات والأهداف باستخدام بيانات الوقت الحالي لخدمة Fit من “جوجل”.

ويسمح التطبيق للمستخدمين بتحليل بيانات اللياقة البدنية في Fit مع القدرة على ربط مصدرين على الجدول نفسه وتجميع البيانات بفواصل زمنية من دقيقة واحدة إلى شهر، كذلك يملك التطبيق القدرة على تحليل تفاصيل معدل ضربات القلب ومراقبة التقدم على جميع الأهداف المخصصة مباشرة على الشاشة الرئيسة للهاتف الذكي وذلك بفضل التطبيقات المصغرة “الويدجت”، وهناك الدعم لساعة أندرويد الذكية، ما يوفر إمكانية عرض الأهداف ودقائق الحركة والتذكيرات والنشاط والرسوم البيانية وأكثر.

وبالانتقال إلى إعدادات تطبيق Fit Companion، يمكن للمستخدمين تعيين الحد الأدنى لوقت الحركة أو عدد الخطوات أو وقت النشاط لكل ساعة وتفعيل التذكيرات بشكل مستقل حسب أيام الأسبوع.