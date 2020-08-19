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رئيس جامعة الحدود الشمالية يزور قاعات اختبار طلاب كلية الطب للمرحلة السريرية والمؤجلة من العام الجامعي 1440/1441هـ

رئيس جامعة الحدود الشمالية يزور قاعات اختبار طلاب كلية الطب للمرحلة السريرية والمؤجلة من العام الجامعي 1440/1441هـ

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ثروة “إيلون ماسك” ترتفع إلى 84.8 مليار دولار .. رابع أغنى شخص في العالم

ثروة “إيلون ماسك” ترتفع إلى 84.8 مليار دولار .. رابع أغنى شخص في العالم
http://almnatiq.net/?p=894702
المناطق - الرياض

ارتفع ترتيب إيلون ماسك إلى المرتبة الرابعة في قائمة أثرياء العالم بعد أن ارتفعت أسهم شركة تسلا بنسبة 11 في المائة يوم الإثنين، لتغلق عند مستوى قياسي مرتفع، وتعزز صافي ثروة ماسك بمقدار 7.8 مليار دولار.

وبذلك تبلغ ثروة ماسك نحو 84.8 مليار دولار تضعه على بعد 15 مليار دولار من مارك زوكربيرج، رقم 3 في تصنيف أغنى 500 شخص في العالم وفق لقائمة بلومبيرج.

ونمت ثروة ماسك بمقدار 57.2 مليار دولار هذا العام، وهي ثاني أكبر زيادة في قائمة أغنى 500 شخص في العالم بعد مؤسس أمازون، حيث جمع جيف بيزوس وهو أغنى رجل في العالم 73 مليار دولار في عام 2020 وتبلغ ثروته الآن 188 مليار دولار.

وكانت أسهم التكنولوجيا في حالة صعود كبيرة هذا العام حيث دفع الجائحة العالمية المزيد من الأشخاص إلى الإنترنت، مما أدى إلى رفع ثروات مؤسسي الشركات ووضع الصناعة تحت المراقبة المتزايدة.

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